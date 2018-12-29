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Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию

Лукашенко объяснился из-за шутки на встрече с Путиным 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он и президент России Владимир Путин никогда не смогут надоесть друг другу. Об этом сообщает ТАСС.
В начале второй за неделю встречи с Путиным Лукашенко сказал, что они, «наверное, надоели друг другу».
Позже он заявил, что пошутил. Белорусский президент подчеркнул, что встречи — это их работа, и у глав обеих стран есть вопросы, которые надо обсуждать.
"Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать", — сказал Лукашенко.
Ранее Путин и Лукашенко поспорили в присутствии журналистов на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Там Лукашенко заявил, что для белорусских потребителей газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян из соседней Смоленской области — 70 долларов.
Путин ответил, что в 2019 году тысяча кубометров газа будет стоить для Белоруссии 127 долларов, а, например, для Германии — 250 долларов. Он подчеркнул, что по рыночной цене газ обходился бы Минску в 200 долларов.
Лукашенко отметил, что главный партнер Минска, «к сожалению или к счастью», не Германия, а Россия. Затем Путин предложил ему «подискутировать» в закрытом режиме.
Позже Лукашенко заявил, что принес извинения Путину из-за «бурного объяснения».
Комментарии2
Политика , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС
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