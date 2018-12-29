Украинское пиво и сладости попали под запрет

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Россия запретила ввоз украинских стройматериалов, пива и сладостей 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пописал постановление о запрете ряда украинских товаров на территорию РФ, таким образом, отвечая на санкции. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.
"Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", — написал Медведев в своём Twitter.
Под запрет попали 18 видов товаров. Среди них продукты питания: хлеб, пиво, вино, шоколад, масло, соки, консервированная рыба. Кроме того запрещено ввозить продукцию агропромышленного и химического комплексов и некоторые виды стройматериалов, например шифер и цементный клинкер.
РИА Новости называют это очередным витком в санкционной войне между Москвой и Киевом. Первые ограничения Украина ввела в 2015 году. На что Россия ответила санкциями против 322 физических лиц, в числе которых оказались министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, премьеры Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и другие.
26 декабря 2018 года новые украинские санкции затронули ряд российских компаний и бизнесменов, на что Москва ответила запретом на импорт товаров из Украины.
Впрочем, Правительство РФ не раз заявляло о намерении снять все ограничения, если украинские коллеги откажутся от антироссийских санкций.
Комментарии282
Политика , Видео , Дмитрий Медведев , Василий Грицак , Юлия Тимошенко , Степан Полторак , Арсений Яценюк , Арсен Аваков , СБУ , РИА Новости
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