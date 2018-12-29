Украинское пиво и сладости попали под запрет

Россия запретила ввоз украинских стройматериалов, пива и сладостей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пописал постановление о запрете ряда украинских товаров на территорию РФ, таким образом, отвечая на санкции. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.

"Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", — написал Медведев в своём Twitter.

Под запрет попали 18 видов товаров. Среди них продукты питания: хлеб, пиво, вино, шоколад, масло, соки, консервированная рыба. Кроме того запрещено ввозить продукцию агропромышленного и химического комплексов и некоторые виды стройматериалов, например шифер и цементный клинкер.

26 декабря 2018 года новые украинские санкции затронули ряд российских компаний и бизнесменов, на что Москва ответила запретом на импорт товаров из Украины.

Впрочем, Правительство РФ не раз заявляло о намерении снять все ограничения, если украинские коллеги откажутся от антироссийских санкций.