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Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию
Меркель и Макрона попросили «не учить» Россию

Путин предположил Лукашенко сверить часы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поговорить о том, что сделали Москва и Минск после поручений своих правительств для урегулирования вопросов, и сверить часы.
Белорусский президент в свою очередь заявил, что его республика сформировала свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов с Россией. По его словам, группа будет готова работать после рождественских праздников, передает РИА «Новости».
Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем суть противоречий между двумя странами.
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Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Минск , Москва
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