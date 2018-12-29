Путин предположил Лукашенко сверить часы 

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поговорить о том, что сделали Москва и Минск после поручений своих правительств для урегулирования вопросов, и сверить часы.
Белорусский президент в свою очередь заявил, что его республика сформировала свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов с Россией. По его словам, группа будет готова работать после рождественских праздников, передает РИА «Новости».
Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.
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