Путин предположил Лукашенко сверить часы

Белорусский президент в свою очередь заявил, что его республика сформировала свою часть рабочей группы по урегулированию спорных вопросов с Россией. По его словам, группа будет готова работать после рождественских праздников, передает РИА «Новости»

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.