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Американский экономист назвал Путина «единственным лидером планеты» в 2019 году 

ФБА «Экономика сегодня» 45 минут назад
Фото: ALEXEY DRUZHININ / RIA-NOVOSTI
Американский экономист и экс-помощник главы Минфина США Пол Крейг Робертс назвал российского президента Владимира Путина в своей статье «Благословенные милитаристы» «единственным лидером», который останется на планете в 2019 году.

В мире остается только один лидер

По мере того, как жизнь на планете Земля вступает в новый 2019 год, в мире остается только один лидер. Это Владимир Путин, президент России. На Западе не осталось настоящих лидеров, только слуги олигархии и подчиненные этих слуг. Казалось, Дональд Трамп все же сможет вырваться из этого распланированного существования, которое создали для него военный комплекс, органы безопасности, Демократическая партия и официальные СМИ.
Человечность и самоконтроль Путина поддерживают мир, несмотря на агрессию Вашингтона и провокационные действия против России. Именно Путин принял оскорбления, которые в прошлом привели бы к войне.
Путин заплатил цену за самообладание. Он поддерживал мир за счет своей репутации в России, если опрос, опубликованный на сайте fort-russ.com, действителен. Согласно опросу, россияне «утратили чувство принадлежности к великой державе».

Чего хотят русские

Подавляющее большинство россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Капитализм принес экономическую нестабильность, а потеря территорий принесла ощущение поражения.
С одной стороны, эти убеждения являются результатом демонизации России Вашингтоном и оскорбительного поведения по отношению к Путину. С другой стороны, сдержанные ответы Путина и Лаврова на ложные обвинения в адрес России возмущают патриотичных россиян. Ни одно американское правительство не посмело бы относиться к советскому лидеру так, как относились к Путину. Русские хотят, чтобы Путин встал на защиту России, прекратил подставлять другую щеку, прекратил называть врагов России партнерами.
Русский народ устал от терпимости российского правительства к финансируемым Западом газетам, неправительственным организациям и политическим партиям в России. Россия для россиян, а не для финансируемых Западом предателей, которые неустанно стараются подорвать страну. Россию ложно обвиняют во вмешательстве в политическую жизнь Запада, но именно Запад вмешивается в политическую жизнь России с помощью своих денег.
Русские — патриоты, и патриотизм был их главным оружием в борьбе с Гитлером и победе над ним. Русские хотят, чтобы правительство было националистическим, а не глобалистским.

США обесценили дружбу и мир

Поскольку господство зла распространяется в западных государствах, они уже не благословенные миротворцы. Желание президента Трампа улучшить отношения с Россией было «высоко оценено» бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном, который назвал Трампа предателем.
Решение Трампа вывести войска США из Сирии привело к тому, что Сьюзен Райс, бывшая советница по национальной безопасности, объявила Трампа угрозой национальной безопасности США. При этом ни один из врагов Трампа не считает ухудшение отношений с Россией угрозой национальной безопасности.
Именно мир объявлен угрозой. Настолько обесценить мир во времена гиперзвукового термоядерного оружия — это победа зла.
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Политика , В мире , Статьи , Джон Бреннан , Сьюзен Райс , Крейг Робертс , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , Казначейство США , Правительство РФ , ЦРУ
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