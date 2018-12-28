Губернатор Приморья рассказал о наставлениях президента

"Да, что надо еще работать, исполнять все те обязательства, которые взял перед людьми. Были те губернаторы, кто впервые избирался. Очень важно и нужно действительно понимать, что избирательная кампания проходила в субъектах. И та повестка, за которую голосовали люди, она должна быть выполнена", — ответил Кожемяко на вопрос журналиста о наставлениях президента.

По словам губернатора Приморья, сейчас нужно доказать, что в жизнь в регионах будет лучше.

"Поэтому это и было таким наставлением президента. Те вопросы, который каждый из губернаторов обозначал, президент дал поручения. Он сказал, что все находятся в равных условиях. Я это знаю, я уже не первый год работаю", — отметил Кожемяко.