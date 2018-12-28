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Губернатор Приморья рассказал о наставлениях президента 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о наставлении президента России Владимира Путина на Госсовете, прошедшем накануне.
"Да, что надо еще работать, исполнять все те обязательства, которые взял перед людьми. Были те губернаторы, кто впервые избирался. Очень важно и нужно действительно понимать, что избирательная кампания проходила в субъектах. И та повестка, за которую голосовали люди, она должна быть выполнена", — ответил Кожемяко на вопрос журналиста о наставлениях президента.
По словам губернатора Приморья, сейчас нужно доказать, что в жизнь в регионах будет лучше.
"Поэтому это и было таким наставлением президента. Те вопросы, который каждый из губернаторов обозначал, президент дал поручения. Он сказал, что все находятся в равных условиях. Я это знаю, я уже не первый год работаю", — отметил Кожемяко.
На выборах главы Приморья, состоявшихся 16 декабря, врио губернатора региона Кожемяко набрал 61,88% голосов. Второе место занял депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,16%). Повторные выборы в Приморье были назначены после отмены результатов второго тура 16 сентября из-за многочисленных нарушений.
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Политика , Андрей Андрейченко , Владимир Путин , Олег Кожемяко , Госдума , ЛДПР
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