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Песков ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии 

Газета.Ru + ещё 19 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии не предусматривает объединения государств, передает РИА "Новости".
По его словам, интеграция стран проявляется в расширении союзнических отношений согласно договору о создании Союзного государства от 1999 года.
"Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", — ответил Песков.
Он также отметил, что у партнеров России и Белоруссии по ЕАЭС нет повода для беспокойства в связи с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства.
"Дело в том, что это не может вызывать какие-то озабоченности, потому что это, собственно, в интересах всех", — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко никогда не смогут надоесть друг другу.
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Политика , Дмитрий Песков , ЕАЭС , РИА Новости
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