Песков ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

По его словам, интеграция стран проявляется в расширении союзнических отношений согласно договору о создании Союзного государства от 1999 года.

"Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", — ответил Песков.

Он также отметил, что у партнеров России и Белоруссии по ЕАЭС нет повода для беспокойства в связи с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства.

"Дело в том, что это не может вызывать какие-то озабоченности, потому что это, собственно, в интересах всех", — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко никогда не смогут надоесть друг другу.