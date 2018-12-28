Губернатора-охотника хотят призвать к ответу

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Экологи призвали к ответу губернатора Иркутской области после убийства спящего медведя 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Экологи считают вопиющим фактом убийство медведя в берлоге, которое произошло на охоте с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом заявил первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
«Убийство в берлоге медведя — это вопиющий факт. Очень печально, что руководитель крупнейшего сибирского региона не понимает таких вещей. И мы как природоохранная организация хотим ещё раз заострить на этом внимание общества и власти», — цитирует «Ридус» Расулмухамедова.
По его словам, очень важно, чтобы «Левченко понёс наказание, соответствующее его вине».
Запись была опубликована ещё в сентябре. На ней видно, как губернатор Иркутской области сначала пристреливает ружье, а после стреляет в берлогу и, по словам участников охоты, выстрелом в голову убивает медведя.
27 декабря телеканал «Россия 24» опубликовал сюжет, в котором журналисты напомнили о произошедшем, указав на то, что убийство спящих медведей является преступлением, а при его совершении группой лиц по предварительному сговору это грозит лишением свободы в колонии сроком на пять лет.
28 декабря видеозапись с убийством медведя вновь стала публиковаться в сети и СМИ.
После появления ролика в сентябре, как передавал ТАСС, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев направлял запрос в Генпрокуратуру и МВД из-за инцидента.
В январе суд в Якутии приговорил трёх мужчин к штрафу по делу о жестоком убийстве медведя.
Тогда их признали виновными по статье «Незаконная охота».
RT на русском: последние новости
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Комментарии4
Политика , Видео , Сергей Левченко , Николай Николаев , Элмурод Расулмухамедов , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД , Ридус , Иркутская Область
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