Губернатора-охотника хотят призвать к ответу

Экологи призвали к ответу губернатора Иркутской области после убийства спящего медведя

«Убийство в берлоге медведя — это вопиющий факт. Очень печально, что руководитель крупнейшего сибирского региона не понимает таких вещей. И мы как природоохранная организация хотим ещё раз заострить на этом внимание общества и власти», — цитирует «Ридус» Расулмухамедова.

По его словам, очень важно, чтобы «Левченко понёс наказание, соответствующее его вине».

Запись была опубликована ещё в сентябре. На ней видно, как губернатор Иркутской области сначала пристреливает ружье, а после стреляет в берлогу и, по словам участников охоты, выстрелом в голову убивает медведя.

27 декабря телеканал «Россия 24» опубликовал сюжет, в котором журналисты напомнили о произошедшем, указав на то, что убийство спящих медведей является преступлением, а при его совершении группой лиц по предварительному сговору это грозит лишением свободы в колонии сроком на пять лет.

28 декабря видеозапись с убийством медведя вновь стала публиковаться в сети и СМИ.

В январе суд в Якутии приговорил трёх мужчин к штрафу по делу о жестоком убийстве медведя.

Тогда их признали виновными по статье «Незаконная охота».