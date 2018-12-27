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Песков сбежал от Путина 

ТВ Центр 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что самовольно покинул президентский прием в Большом театре. Он уехал во дворец спорта "Мегаспорт" на премьеру нового мюзикла "Аленький цветочек", чтобы поддержать супругу Татьяну Навку. Она исполняет главную роль.
"Сбежал, не отпрашиваясь. По правде сказать, там активная часть [рабочего графика президента] завершилась, будет новогодний прием в Большом театре, там будут давать "Щелкунчика", но, естественно, я в этот день не мог быть на "Щелкунчике", надо было быть здесь", — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля признался, что ждет незабываемое шоу. Он добавил, что его жена часто была на репетициях, передает ТАСС.
Премьера мюзикла на льду "Аленький цветочек" по одноименной сказке Сергея Аксакова назначена 27 декабря в "Мегаспорте". Татьяна Навка стала его продюсером. Она же исполняет роль младшей дочки купца Настеньки.
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Политика , Видео , Общество , Сергей Аксаков , Дмитрий Песков , Татьяна Навка , ИТАР-ТАСС
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