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Милонов призвал Чайку проверить комедию о блокаде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генерального прокурора России Юрия Чайку проверить художественный фильм Алексея Красовского "Праздник", передает РИА "Новости".
Факт существования черной комедии о Новом годе в блокадном Ленинграде не устраивает парламентария. "Настоятельно прошу Вас изучить данный "кинофильм" на соответствие его законам нашей страны и привлечь режиссера-ревизиониста к заслуженной ответственности", — говорит Милонов в письме на имя Чайки.
Милонов уверен, что фильм оскорбляет чувства участников Великой Отечественной войны и их родных. "Поколение наших родителей, принявшее на себя огромное испытание на прочность, заслуживает исключительного уважения без тени сомнений и, тем более, издевок", — пишет он.
Ранее был опубликован трейлер комедии "Праздник".
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Политика , Юрий Чайка , Алексей Красовский , Виталий Милонов , Госдума , РИА Новости , Санкт-Петербург
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