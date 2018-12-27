Милонов призвал Чайку проверить комедию о блокаде 

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генерального прокурора России Юрия Чайку проверить художественный фильм Алексея Красовского "Праздник", передает РИА "Новости".
Факт существования черной комедии о Новом годе в блокадном Ленинграде не устраивает парламентария. "Настоятельно прошу Вас изучить данный "кинофильм" на соответствие его законам нашей страны и привлечь режиссера-ревизиониста к заслуженной ответственности", — говорит Милонов в письме на имя Чайки.
Милонов уверен, что фильм оскорбляет чувства участников Великой Отечественной войны и их родных. "Поколение наших родителей, принявшее на себя огромное испытание на прочность, заслуживает исключительного уважения без тени сомнений и, тем более, издевок", — пишет он.
Ранее был опубликован трейлер комедии "Праздник".