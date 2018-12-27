Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым 

Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннюю повестку дня и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализация договоренностей, достигнутых по итогам визита Путина в Узбекистан в октябре 2018 года. Кроме того, был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и наращивание двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.