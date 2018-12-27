Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Избитая Башаровым жена приняла решение
Избитая Башаровым жена приняла решение

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым 

РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудили двустороннюю повестку дня и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разговора обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализация договоренностей, достигнутых по итогам визита Путина в Узбекистан в октябре 2018 года. Кроме того, был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и наращивание двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
Последние новости
Норвежец объяснил, почему Запад должен признать Крым российским Россиянка, у которой после удаления груди изъяли детей, уехала Поклонская рассказала о парадоксе в развитии Крыма
Политика , Шавкат Мирзиеев , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Узбекистан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам180
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»466
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Черные дни5
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался1
Видео
05:32
Пока вы спали: Путин обратился к бизнесменам
Общество
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
00:50
Андреева рассказала о зарплате на «Первом канале»
Шоу-бизнес
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
Путин участвует в заседании Госсовета по развитию волонтёрства
Политика
04:03
Новый летающий танкер РФ показали изнутри
Армия Оружие
01:03
Лолита рассказала о геях у власти
Шоу-бизнес
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение