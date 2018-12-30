Путин раскрыл отношение к США в послании Трампу

Путин: Россия открыта к диалогу с США

«Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В поздравительном послании Путин также подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности во всём мире.