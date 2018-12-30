Путин раскрыл отношение к США в послании Трампу

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Путин: Россия открыта к диалогу с США 

News.ru + ещё 41 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента США Дональда Трампа.
«Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке дня», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
В поздравительном послании Путин также подчеркнул, что российско-американские отношения являются важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности во всём мире.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели переговоры по телефону. Лидеры двух стран обсудили сирийский конфликт, планы США вывести свои войска из Сирии, а также ситуацию в Керченском проливе. Они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились продолжить диалог позднее.
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Политика , Азия , Видео , Кавказ , США , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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