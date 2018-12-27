Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал главные события уходящего года 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и для каждого разным, а также назвал главные события 2018 года.
"В этот раз наша традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в не традиционном формате", — сказал Путин перед началом встречи. Он отметил, что балет "Щелкунчик", который будет показан в четверг на сцене Большого, давно уже стал символом Нового года и Рождества, а "блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства".
По словам главы государства, уходящий год "был особенным, и для всех, вероятно, разным". "Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне", — добавил президент. К таким событиям он отнес открытие Крымского моста, чемпионат мира по футболу, который "прошел блестяще".
Путин выразил особую признательность тем, кто принимал активное участие в Годе добровольца. "Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года", — сказал президент.
Он также поблагодарил военнослужащих за их профессионализм "при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом", муниципальные власти, учителей, врачей, предпринимателей за усилия, которые они предприняли для развития страны.
"Мы готовы вместе идти вперед, выполнять любые задачи", — сказал Путин.
На торжественном приеме по случаю Нового года присутствуют премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно с супругой, вдова Бориса Ельцина Наина Ельцина, генеральный директор Большого театра Владимир Урин с супругой, российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович.
Последние новости
Зеленский призвал пересмотреть языковую политику на Украине Лех Валенса о России: могло быть по-другому, если бы покаялись Порошенко хотел продлить военное положение: ему просто помешали
Комментарии3
Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Юрий Григорович , Валентина Матвиенко , Антон Вайно , Владимир Урин , Борис Ельцин , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Администрация Президента РФ , Госдума , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оппозиция в Кремле, конец УПЦ и другие события дня15
Песков сбежал от Путина90
Карта наступления украинской армии попала в Сеть228
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье107
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей49
Видео
00:16
Российский космонавт поздравил всех с наступающим Новым годом
00:16
Как живется безработному с долгом в 46 млн рублей
Общество Статьи
01:03
Украина подготовилась ко вторжению России в Приазовье
Армия
04:19
Обнародовано главное пророчество Ванги о будущем РФ
Общество
01:12
Песков сбежал от Путина
Политика Общество
06:59
Виктор Бут рассказал о предложениях сдать Кремль
США В мире
01:00
Москвичей призвали массово спуститься под землю
Общество Новости Москвы
02:23
Крымский мост защитили от морского тарана
Общество
00:09
Бил или не бил? Жен Башарова перепутали
Шоу-бизнес
01:45
Лолита объяснилась за скандальные слова о Крыме
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение