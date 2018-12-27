Путин назвал главные события уходящего года

Президент России Владимир Путин в ходе торжественного приема по случаю Нового года в Большом театре заявил, что уходящий год был особенным и для каждого разным, а также назвал главные события 2018 года.

"В этот раз наша традиционная предновогодняя встреча проходит совсем в не традиционном формате", — сказал Путин перед началом встречи. Он отметил, что балет "Щелкунчик", который будет показан в четверг на сцене Большого, давно уже стал символом Нового года и Рождества, а "блистательное выступление артистов Большого театра оставляет самые добрые чувства".

По словам главы государства, уходящий год "был особенным, и для всех, вероятно, разным". "Но все же было то, что объединяет нас всех: были крупные события внутри страны и вне", — добавил президент. К таким событиям он отнес открытие Крымского моста, чемпионат мира по футболу, который "прошел блестяще".

Путин выразил особую признательность тем, кто принимал активное участие в Годе добровольца. "Я выражаю особую благодарность этим настоящим гражданам, кто поддерживал и помогал проводить проекты этого года", — сказал президент.

Он также поблагодарил военнослужащих за их профессионализм "при выполнении боевых задач, в том числе и за рубежом", муниципальные власти, учителей, врачей, предпринимателей за усилия, которые они предприняли для развития страны.