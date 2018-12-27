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Путин участвует в заседании Госсовета по развитию волонтёрства
RT на русском
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ещё 9
11 часов назад
Комментарии
Президент России
Владимир Путин
принимает участие в заседании Госсовета по вопросу развития добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных НКО.
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