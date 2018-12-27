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Путин участвует в заседании Госсовета по развитию волонтёрства 

RT на русском + ещё 9 11 часов назад
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Госсовета по вопросу развития добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных НКО.
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