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Песков сообщил о сохранении разногласий между Москвой и Минском 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Москве и Минску пока не удалось сблизить позиции по нефтяному налоговому маневру, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Некоторые новые нюансы экономические после Нового года появляются, и поэтому, например, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна, вчера параллельно с президентами, которые один на один вели свой разговор, и представители правительств двух стран также достаточно плотно пообщались», — пояснил Песков.
Он отметил, что «разногласия сохраняются, но и разговор будет продолжаться». «Это обычная неизбежная проблема, такое бывает», — добавил он, передает РИА «Новости».
Песков напомнил, что президенты решили провести еще одну встречу до конца года, чтобы не допустить создания «клубков противоречий».
«Действительно, тесные союзнические отношения подразумевают наличие большого количества оперативных вопросов. Неизбежно возникают проблемные ситуации. Поэтому, чтобы не допустить каких-то клубков противоречий, условились два президента провести еще одну встречу. Пока точной даты нет», — сказал Песков.
Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем суть противоречий между двумя странами.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Минск , Москва
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