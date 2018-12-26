Поклонская рассказала о работе над автобиографической книгой

"Завершили с мужем работу над книгой. Она будет автобиографической, от детских и юношеских годов до сегодняшнего дня. Старались писать обо всем и обо всех как есть, не взирая на лица и служебное положение", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, в книге будет много фотографий из личного архива.

"Отдельную главу написала о муже, а он обо мне. Думаю, что каждый найдет в книге что-то интересное для себя, а кто-то и узнает себя", — сказала Поклонская.