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Поклонская рассказала о работе над автобиографической книгой 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская сообщила, что завершила работу над автобиографической книгой, в которой каждый найдет что-то интересное, а кто-то и узнает себя.
"Завершили с мужем работу над книгой. Она будет автобиографической, от детских и юношеских годов до сегодняшнего дня. Старались писать обо всем и обо всех как есть, не взирая на лица и служебное положение", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.
По ее словам, в книге будет много фотографий из личного архива.
"Отдельную главу написала о муже, а он обо мне. Думаю, что каждый найдет в книге что-то интересное для себя, а кто-то и узнает себя", — сказала Поклонская.
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Политика , Наталья Поклонская , Госдума , РИА Новости
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