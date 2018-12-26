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Петербургские вице-губернаторы покинули посты 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставки вице-губернаторов Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обязанности Мокрецова по экономическому планированию Санкт Петербурга временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана.
Новым куратором строительства и жилищно-коммунальных услуг вместе Албина станет Николай Бондаренко.
«В связи с принятым решением координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко», — говорится на сайте городской администрации.
Как ранее писал News.ru, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.
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Политика , Ирина Бабюк , Александр Беглов , Михаил Мокрецов , Игорь Албин , Сергей Мовчан , Санкт-Петербург
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