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Володин предложил проанализировать нормы Конституции 

РИА Новости + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции с участием судей КС, ученых и экспертов.
"Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, (нужно) найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям (Конституции), которые были приняты", — сказал Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями обеих палат Федерального собрания РФ.
Спикер Госдумы пояснил, что в этом году основному закону РФ исполнилось 25 лет. Поэтому можно было бы благодаря такой работе с участием экспертом ответить на те вопросы, которые возникают в обществе.
"Во всяком случае, это точно даст ответы и принесёт где-то, может быть, и чувство, с одной стороны, удовлетворения, а с другой стороны, поиска решений", — сказал Володин.
Он также подчеркнул, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой. "Мы должны всегда, приняв закон, думать о том, как этот закон работает, на сколько эффективно правоприменение этого закона", — сказал председатель ГД.
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Комментарии3
Политика , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
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