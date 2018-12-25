Володин предложил проанализировать нормы Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции с участием судей КС, ученых и экспертов.

"Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но вместе с этим, возможно, (нужно) найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям (Конституции), которые были приняты", — сказал Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями обеих палат Федерального собрания РФ.

Спикер Госдумы пояснил, что в этом году основному закону РФ исполнилось 25 лет. Поэтому можно было бы благодаря такой работе с участием экспертом ответить на те вопросы, которые возникают в обществе.

"Во всяком случае, это точно даст ответы и принесёт где-то, может быть, и чувство, с одной стороны, удовлетворения, а с другой стороны, поиска решений", — сказал Володин.

Он также подчеркнул, что даже такой основной для государства закон, как Конституция, не является догмой. "Мы должны всегда, приняв закон, думать о том, как этот закон работает, на сколько эффективно правоприменение этого закона", — сказал председатель ГД.