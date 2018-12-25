Россия отказалась безосновательно доверять НАТО

По его словам, ситуация с безопасностью в Евроатлантике деградировала. «Мы должны всегда исходить из худшего варианта и быть готовыми к тому, чтобы обеспечивать безопасность при любом развитии событий, в том числе при таком, когда отсутствующие сейчас планы НАТО вдруг появятся», — сказал он.

Дипломат добавил, что Вашингтон придумал схему с приостановкой действия ДРСМД, не имеющую, как считают в Москве, юридической силы.

«Мы считаем, что договор действует и будет действовать после объявленного США 60-дневного срока и для них тоже», — подчеркнул Рябков.

Он добавил, что США хотят выйти из соглашения, потому что американцам, «видимо, не хватает» запрещенного вооружения.

Рябков также подвел итоги отношений России и США за 2018 год. По его словам, «похвастаться особо нечем».

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не вернется к исполнению ДРСМД в течение 60 дней, то Вашингтон сначала приостановит его действие, а затем начнет процедуру выхода.

Ранее в США указывали, что данные о планах разместить американские ядерные ракеты в Европе неверны.