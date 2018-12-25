Лукашенко обратился к Путину с просьбой

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Лукашенко на встрече с Путиным призвал «не тащить старые проблемы» в новый год 

Говорит Москва + ещё 8 1 час назад
В свою очередь российский лидер обратил внимание на рост товарооборота между странами и отметил, что у Москвы и Минска есть «все основания быть довольными тем, что происходит в двусторонних отношениях».
Александр Лукашенко поддержал Владимира Путина, выразив надежду на то, что по существующим проблемам удастся договориться в ближайшее время.
«Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы. Потому что плохо, когда старые проблемы переходят в новый год», — подчеркнул президент Белоруссии.
А не братья ли? Теперь Путин сделал заявление
Александр Лукашенко прибыл сегодня в Москву с рабочим визитом. Одна из главных тем переговоров — ситуация с так называемым налоговым манёвром. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Ранее сообщалось, что эти меры приведут к повышению стоимости российской нефти для Белоруссии.
Накануне Лукашенко заявил, что Москва отказывается выполнять свои обещания, и пожаловался на «небратское отношение со стороны России».
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Комментарии24
Политика , Видео , В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минск , Москва
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