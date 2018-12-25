Лукашенко обратился к Путину с просьбой

Лукашенко на встрече с Путиным призвал «не тащить старые проблемы» в новый год

В свою очередь российский лидер обратил внимание на рост товарооборота между странами и отметил, что у Москвы Минска есть «все основания быть довольными тем, что происходит в двусторонних отношениях».

«Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы. Потому что плохо, когда старые проблемы переходят в новый год», — подчеркнул президент Белоруссии.

Александр Лукашенко прибыл сегодня в Москву с рабочим визитом. Одна из главных тем переговоров — ситуация с так называемым налоговым манёвром. Он предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых. Ранее сообщалось, что эти меры приведут к повышению стоимости российской нефти для Белоруссии.

Накануне Лукашенко заявил, что Москва отказывается выполнять свои обещания, и пожаловался на «небратское отношение со стороны России».