Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков рассказал об отношении к Telegram-каналам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Нельзя серьезно относиться к информации, которую публикуют Telegram-каналы, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Пескова спросили о том, читают ли в Кремле Telegram-каналы, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, кто-то читает, кто-то не читает. К ним соответствующее отношение, понимаете. К этой информации нельзя серьезно относиться. Это скорее, знаете, из области «шепотом друг другу на кухне», да. Как это у нас, у русских, заведено. Но, конечно, серьезного отношения к этой информации быть не может», — сказал он.
В понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг информацию о том, что ведомство планирует потратить 20 млрд рублей на внедрение системы блокировок Telegram.
В ноябре председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявлял, что Telegram-каналы постепенно изживают себя, и на смену им вскоре придет какой-то новый формат.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко отказался называть Россию братским государством Россия отказалась «напрашиваться в партнеры» США В Кремле ответили на вопрос о письме сына Каддафи Путину
Политика , Александр Жаров , Дмитрий Песков , Владимир Соловьев , Роскомнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Британия обвинит Россию в крупнейшем авиаколлапсе
Россиянам разрешили «шпионскую» технику25
Свистопляска у моста: Киев пожертвует британцами6
Минобороны выпустило юмористический календарь40
Видео
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
04:44
Рынска открестилась от развода Собчак и Виторгана
Шоу-бизнес
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
01:26
Людьми играли в боулинг на корпоративе в Казани
Общество
00:57
Бутырку могут превратить в культурный центр
Новости Москвы Общество
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
04:42
«В жизни раз бывает 70 лет»: как ограбили Пугачеву
Шоу-бизнес Статьи
00:56
Против Талькова возбудили дело
Шоу-бизнес Происшествия
05:21
Росгвардия выпустила клип на песню Last Christmas
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение