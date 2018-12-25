Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила в Twitter оригинальное поздравление с Новым годом. На записи парламентарий верхом на коне обратилась к россиянам.

Поклонская поблагодарила россиян за доверие и поддержку в уходящем году, отметив, что «трудности нас делают только крепче и сильнее».

«В новом году к вам придёт счастье, радость. И пусть в Новом году «на коне» будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», — заявила депутат. Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 декабря 2018 г.

Подписчики с иронией отреагировали на видео Поклонской.

«Зачем ты на Собчак села?» — спрашивает пользователь под ником Император Пингвинов.

«Хм… так то на свинье надо, не год лошади всё таки», — советует @AlexeyKuksa.

«И коня в Госдуму?» — недоумевает @PitSorokin.

Впрочем, под твитом встречаются комментарии тех, кто искренне поблагодарил Поклонскую за поздравление, и тех, кто назвал выступление депутата «развлекательством и самолюбованием».