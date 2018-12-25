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Поклонская обратилась к россиянам верхом на коне 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила в Twitter оригинальное поздравление с Новым годом. На записи парламентарий верхом на коне обратилась к россиянам.
Поклонская поблагодарила россиян за доверие и поддержку в уходящем году, отметив, что «трудности нас делают только крепче и сильнее».
«В новом году к вам придёт счастье, радость. И пусть в Новом году «на коне» будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро», — заявила депутат.
Подписчики с иронией отреагировали на видео Поклонской.
«Зачем ты на Собчак села?» — спрашивает пользователь под ником Император Пингвинов.
«Хм… так то на свинье надо, не год лошади всё таки», — советует @AlexeyKuksa.
«И коня в Госдуму?» — недоумевает @PitSorokin.
Впрочем, под твитом встречаются комментарии тех, кто искренне поблагодарил Поклонскую за поздравление, и тех, кто назвал выступление депутата «развлекательством и самолюбованием».
Комментарии69
Политика , Видео , Общество , Наталья Поклонская , Госдума
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