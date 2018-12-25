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Путин и Лукашенко начали переговоры 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 20 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали новый круг переговоров в Кремле.
Перед началом переговоров Путин анонсировал обсуждение энергетических вопросов на встрече с Лукашенко, заметив, что сторонам всегда удавалось найти решение. Президент также заявил о важности диалога с Лукашенко по спорным вопросам энергетики, даже если договориться сразу не получается.
Глава государства также заявил, что в российско-белорусских отношениях есть тенденция к росту товарооборота.
В свою очередь Лукашенко заявил Путину, что Россия и Белоруссия «действительно могут договориться» по спорным вопросам, чтобы «не тащить старые проблемы в новый год», передает ТАСС.
После этого Путин пригласил Лукашенко на предновогодний рабочий обед, чтобы поговорить с глазу на глаз.
Напомним, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 25 декабря обсудят в Москве все проблемные вопросы. В частности, речь идет о ценообразовании на российский природный газ. Белорусскую сторону также беспокоит вопрос компенсации выпадающих доходов от налогового маневра, проводимого Москвой, российскую — вопрос периодического нарушения таможенного режима Белоруссии и России. При этом у Москвы настрой жесткий — источники в правительстве расценивают позицию Минска как «иждивенческую».
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Политика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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