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Мэра Екатеринбурга лишили надбавки к зарплате 

Дни.ру + ещё 13 19 часов назад
Фото: globallookpress.com
Депутаты Екатеринбурга отменили повышение зарплаты главе города. Это сделано после жесткой критики секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака.
Екатеринбургские парламентарии оставили чиновникам только индексацию в размере 4,3%. Те деньги, которые изначально были выделены на повышение зарплат, пойдут на развитие ЖКХ и ремонт школ. Депутаты фракции "Единой России" это предложение поддержали единогласно.
Секретарь местного отделения партии "ЕР" Виктор Шептий назвал принятое решение справедливым. "Депутаты доказали, что могут слышать людей и конструктивно реагировать на критику. Мы все видим, на какие цели будут направлены освободившиеся деньги, и, определенно, это будет на благо города!", — сказал единоросс.
В свою очередь глава департамента финансов Анна Турунцева сообщила, что из высвободившихся денег 130 миллионов рублей будут направлены на программу развития ЖКХ. Еще 255 миллионов пойдут на софинансирование капитальных ремонтов школ.
Ранее "Единая Россия" рекомендовала депутатам городской Думы Екатеринбурга отменить решение о зарплате главы города. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак напомнил народным избранникам о социальной ответственности перед гражданами.
Вслед за реакцией из центра, губернатор Свердловской области, член высшего совета "Единой России" Евгений Куйвашев потребовал от депутатов екатеринбургской Думы вернуться к вопросу индексации зарплат главы города и народных избранников.
"Наша цель — рост доходов всех жителей Свердловской области, а не только муниципальных служащих. Их заработная плата должна идти вровень с ростом зарплаты по области, в целом. Это будет справедливо, а главное — честно по отношению к людям", — сказал Куйвашев.
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Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Евгений Куйвашев , Виктор Шептий , Единая Россия , Госдума , Екатеринбург
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