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ЦИК изучает доклад «Голоса» по выборам в Приморье 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦИК РФ изучает доклад движения по наблюдению за выборами "Голос" по выборам в Приморье, соответствующее поручение дала глава ведомства Элла Памфилова, по результатам, если заявленные нарушения подтвердятся, будут приняты меры, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Майя Гришина.
Ранее движение "Голос" опубликовало доклад, в котором заявило, что на прошедших в декабре выборах главы Приморья были выявлены факты фальсификации итоговых протоколов, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года.
"Элла Александровна соответствующие поручения дала (по изучению доклада). Сейчас мы в процессе изучения. По результатам изучения, если нарушения подтвердятся, все меры будут приняты", — заверила Гришина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле пока не ознакомились с докладом. По его словам, главное, чтоб этот доклад был проанализирован в Центризбиркоме.
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Комментарии
Политика , Майя Гришина , Дмитрий Песков , Элла Памфилова , Центризбирком России , РИА Новости
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