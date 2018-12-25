ЦИК изучает доклад «Голоса» по выборам в Приморье

Ранее движение "Голос" опубликовало доклад, в котором заявило, что на прошедших в декабре выборах главы Приморья были выявлены факты фальсификации итоговых протоколов, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года.

"Элла Александровна соответствующие поручения дала (по изучению доклада). Сейчас мы в процессе изучения. По результатам изучения, если нарушения подтвердятся, все меры будут приняты", — заверила Гришина.