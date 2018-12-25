ЦИК изучает доклад «Голоса» по выборам в Приморье 

ЦИК РФ изучает доклад движения по наблюдению за выборами "Голос" по выборам в Приморье, соответствующее поручение дала глава ведомства Элла Памфилова, по результатам, если заявленные нарушения подтвердятся, будут приняты меры, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Майя Гришина.
Ранее движение "Голос" опубликовало доклад, в котором заявило, что на прошедших в декабре выборах главы Приморья были выявлены факты фальсификации итоговых протоколов, в которых в день голосования подсчет велся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней образца 2010 года.
"Элла Александровна соответствующие поручения дала (по изучению доклада). Сейчас мы в процессе изучения. По результатам изучения, если нарушения подтвердятся, все меры будут приняты", — заверила Гришина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле пока не ознакомились с докладом. По его словам, главное, чтоб этот доклад был проанализирован в Центризбиркоме.