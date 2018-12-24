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Экс-глава МИД Латвии расстроился из-за отношений с РФ 

Рамблер 42 минуты назад
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс в интервью изданию «Аргументы недели» выразил сожаление в связи со сложившимися отношениями между Латвией и Россией. По его словам, Латвия «достала» Россию и может об этом пожалеть.
«Мы «достали» Россию, и она нас может наказать», — сказал бывший политик.
В качестве наказания Россия может, к примеру, ввести транзитные санкции, отметил Юрканс. По его мнению, в этом случае Латвии не сможет помочь ни Евросоюз, ни США.
Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России
Экс-глава МИД отметил, что раньше Латвия старалась поддерживать с Россией добрососедские отношения. По его словам, президент РФ Владимир Путин «все понимал» и объективно оценивал происходящее на мировой арене.
Страны Прибалтики отказаться от сотрудничества с Россией в сфере энергетики и выйти из синхронного режима работы энергетических систем Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Тестовое отключение Прибалтики запланировано на лето 2019 года.
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Политика , Видео , Владимир Путин , МИД , ЕС , Латвия
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