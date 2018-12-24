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Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России
Больше не "братья". Лукашенко сделал заявление по России

Путин встретится с Лукашенко 25 декабря 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы евразийской интеграции.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что Лукашенко прибудет в Россию с рабочим визитом.
«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в тексте.
Ранее Лукашенко заявил, что всесторонний характер отношений Белоруссии и России имеет серьёзное значение как для Минска, так и для Москвы.
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