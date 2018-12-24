Путин встретится с Лукашенко 25 декабря

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 декабря, встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко . В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы евразийской интеграции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Лукашенко прибудет в Россию с рабочим визитом.

«В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы дальнейшего продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в тексте.

Ранее Лукашенко заявил, что всесторонний характер отношений Белоруссии и России имеет серьёзное значение как для Минска, так и для Москвы.