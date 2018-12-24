Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко больше не называет Россию «братским» государством 

Рамблер + ещё 26 4 часа назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался назвать Россию «братским» государством, передает «БелТа».
По его словам, в России уже не рассматривают отношения с Белоруссией как «братские».
«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — заявил Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.
Путин встретится с Лукашенко
Лукашенко добавил, что «всесторонний характер» отношений имеет серьезное значение и для России, и для Белоруссии.
Белорусский президент отметил, что подписанные договоренности и соглашения в рамках Союзного государства «не все выполняются».
Лукашенко также заявил, что в середине года Россия отвергла предложения Белоруссии по ценам на газ и налоговому маневру.
Политика , Видео , В мире , СНГ , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обход запрета Путина и другие события дня10
В Москве заявили об аресте моряков НАТО1
Из масонов в Кремль: АП ожидает пополнение
«Мы „достали“ Россию, и она нас может наказать»53
Сын Каддафи обратился к Путину с просьбой316
Видео
03:10
Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина
Политика Статьи
00:16
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе
Общество Статьи
00:16
Самый молодой задержанный украинский моряк написал письмо
В мире
00:54
«Ребята, которые были в Турции — везде на первом плане»
Общество
03:06
Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ
Политика В мире
00:38
Айфоны по всему миру превратились в «кирпичи»
Гаджеты Интернет
04:53
Стало известно о готовности Украины к нападению
Политика
00:58
«ВСУ устроили террор населения на границе с Крымом»
В мире Украина
06:27
Глава Росстата лишился поста
Политика Экономика
01:33
Почетный член ФИДЕ замерз до смерти в Москве
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение