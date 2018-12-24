Больше не «братья». Лукашенко сделал заявление по РФ

Лукашенко больше не называет Россию «братским» государством

По его словам, в России уже не рассматривают отношения с Белоруссией как «братские».

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», — заявил Лукашенко в ходе совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией.

Лукашенко добавил, что «всесторонний характер» отношений имеет серьезное значение и для России, и для Белоруссии.

Белорусский президент отметил, что подписанные договоренности и соглашения в рамках Союзного государства «не все выполняются».

Лукашенко также заявил, что в середине года Россия отвергла предложения Белоруссии по ценам на газ и налоговому маневру.