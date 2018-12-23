Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете

Скандал: Песков обвинил пришедших к Путину «нежурналистов» в клевете

"Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, фактически это были обращения граждан, не имевших никакого отношения к журналистам, а не вопросы от сотрудников СМИ.

В результате получилось так, что они отняли время у настоящих журналистов. А еще эти граждане порой озвучивали информацию, не соответствующую действительности. "По сути это можно назвать клеветой", — добавил он.

Между тем, Песков рассказал и об иностранных журналистах, которые посетили пресс-конференцию, передает "Интерфакс" . В частности, это журналисты ВВС, которые продолжают работать в Москве и пользуются всеми привилегиями иностранных СМИ.

Также представитель Кремля напомнил слова президента России о том, что существует кодекс Хаммурапи — "око за око". Однако Россия не является его сторонником.

"Мы не забываем о существовании этого кодекса, но он у нас не в приоритете. Ведь для того, чтобы критиковать Елисейский дворец за то, что он ведет войну с небольшим телеканалом или что Украина, государство Украина боится российских журналистов, десятка российских журналистов, или российских телеканалов, как огня, запрещает их, вот чтоб иметь право так говорить, мы сами должны занимать абсолютно цивилизованную, открытую для всей прессы позицию. Что мы и делаем", — подчеркнул Песков.