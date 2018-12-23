Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете

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Скандал: Песков обвинил пришедших к Путину «нежурналистов» в клевете 

ТВ Центр + ещё 6 48 минут назад
Не все пришедшие на ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина оказались журналистами. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы с сожалением наблюдали вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы", — сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, фактически это были обращения граждан, не имевших никакого отношения к журналистам, а не вопросы от сотрудников СМИ.
В результате получилось так, что они отняли время у настоящих журналистов. А еще эти граждане порой озвучивали информацию, не соответствующую действительности. "По сути это можно назвать клеветой", — добавил он.
Между тем, Песков рассказал и об иностранных журналистах, которые посетили пресс-конференцию, передает "Интерфакс". В частности, это журналисты ВВС, которые продолжают работать в Москве и пользуются всеми привилегиями иностранных СМИ.
Также представитель Кремля напомнил слова президента России о том, что существует кодекс Хаммурапи — "око за око". Однако Россия не является его сторонником.
"Мы не забываем о существовании этого кодекса, но он у нас не в приоритете. Ведь для того, чтобы критиковать Елисейский дворец за то, что он ведет войну с небольшим телеканалом или что Украина, государство Украина боится российских журналистов, десятка российских журналистов, или российских телеканалов, как огня, запрещает их, вот чтоб иметь право так говорить, мы сами должны занимать абсолютно цивилизованную, открытую для всей прессы позицию. Что мы и делаем", — подчеркнул Песков.
20 декабря состоялась 14-я пресс-конференция Путина. Мероприятие продлилось три часа и 43 минуты. В столичном Центре международной торговли пресс-конференция собрала рекордное количество журналистов. Аккредитации получили более 1700 человек. Это представители российских и зарубежных СМИ. Путину задавали вопросы о ценах на бензин и пенсиях, санкциях и ядерной угрозе, о Сирии, отношениях с Украиной и странами Запада. Всего глава государства ответил на 66 вопросов.
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Политика , Видео , Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , Интерфакс
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