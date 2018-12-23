Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан 

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан.
Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
«Реорганизовать Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента России по вопросам государственной миграционной политики», — говорится в указе.
В июле Путин назначил заместителя министра юстиции Максима Травникова начальником управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.