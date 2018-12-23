Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о реорганизации управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан.
Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
«Реорганизовать Управление президента России по обеспечению конституционных прав граждан, возложив на него в том числе обеспечение деятельности президента России по вопросам государственной миграционной политики», — говорится в указе​​​.
В июле Путин назначил заместителя министра юстиции Максима Травникова начальником управления президента по обеспечению конституционных прав граждан.
RT на русском: последние новости
В Крыму назвали пустышкой принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову В Совфеде назвали очередную резолюцию ООН по Крыму «антироссийским политическим заказом» Приход во Львовской области перешёл из УПЦ в новую церковь Украины
Политика , Максим Травников , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН620
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель82
Чиновников накажут за отдых в Турции за счет бедных64
В трагедии в Соликамске нашли первых подозреваемых8
Умер последний участник Варшавского восстания6
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
02:14
Скандальный тур: дети чиновников отдохнули за счет бедных
Общество Ближний Восток
00:47
В трагедии в Соликамске нашли первых подозреваемых
Происшествия
01:26
Барбара Брыльска рассказала о жестокости врачей
Шоу-бизнес
01:32
Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
Армия Оружие
00:55
США испытали две «царь-бомбы»
Оружие Армия
02:58
Украина испугалась «кровавого замеса» с Россией
Конфликты Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение