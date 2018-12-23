Путин реорганизовал управление по обеспечению конституционных прав граждан 

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В Крыму назвали пустышкой принятую Генассамблеей ООН резолюцию по полуострову

В Совфеде назвали очередную резолюцию ООН по Крыму «антироссийским политическим заказом»

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