Слуцкий призвал представителей ООН приехать в Крым

Так он прокомментировал принятие Генассамблеей ООН украинской резолюции по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, 70 государств воздержалось.

Слуцкий отметил, что ни о каких притеснениях жителей Крыма речи не шло и не идет.

«И прежде чем соглашаться с голословными обвинениями в ухудшении прав человека, считаю, что представителям ООН стоило бы побывать на полуострове, посмотреть как живет его население и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации», — сказал депутат.

Он добавил, что только в этом случае они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан.