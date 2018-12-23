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Слуцкий призвал представителей ООН приехать в Крым 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: ПГ / ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Прежде чем соглашаться с голословными обвинениями в ухудшении прав человека в Крыму, представителям ООН стоило бы побывать на полуострове, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает пресс-служба парламентария.
Так он прокомментировал принятие Генассамблеей ООН украинской резолюции по нарушению прав человека в Крыму. За принятие документа проголосовали 65 стран, против — 27, 70 государств воздержалось.
Слуцкий отметил, что ни о каких притеснениях жителей Крыма речи не шло и не идет.
«И прежде чем соглашаться с голословными обвинениями в ухудшении прав человека, считаю, что представителям ООН стоило бы побывать на полуострове, посмотреть как живет его население и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации», — сказал депутат.
Он добавил, что только в этом случае они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан.
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Комментарии1
Политика , Генассамблея ООН , Комитет госдумы по международным делам , ООН , Республика Крым
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