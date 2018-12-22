В России могут запретить продажу «серых» SIM-карт

России могут запретить распространение неуполномоченными лицами так называемых «идентификационных модулей» (SIM-карт), в том числе через интернет. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму , он имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

В мае прошлого года группа сенаторов и депутатов внесли в Госдуму проект поправок в КоАП, которыми предлагается ввести штрафы за продажу «серых» SIM-карт, а также за несвоевременное представление оператору сведений, которые предусмотрены правилами оказания услуг связи. В сентябре 2017 года данный проект приняли в первом чтении.

Как сообщается в пояснительной записке, в Правовом управлении Госдумы указали, что административную ответственность можно устанавливать только по имеющим федеральное значение вопросам, в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами.

Таким образом, чтобы ввести административную ответственности за распространение серых SIM-карт требуется установить в законе «О связи» запрет на осуществление такой деятельности, отмечается в пояснении.

«Предлагается дополнить статью 44 Федерального закона положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей (SIM-карт), в том числе с использованием сети «Интернет», либо передача идентификационных модулей (SIM-карт) фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством», — говорится в документе.

Отмечается, что принятие данного законопроекта создаст правовую основу для внесения изменений в КоАП.