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В России могут запретить продажу «серых» SIM-карт 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
В России могут запретить распространение неуполномоченными лицами так называемых «идентификационных модулей» (SIM-карт), в том числе через интернет. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, он имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Документ подготовила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова. Изменнеия предлагается внести в закон «О связи».
В мае прошлого года группа сенаторов и депутатов внесли в Госдуму проект поправок в КоАП, которыми предлагается ввести штрафы за продажу «серых» SIM-карт, а также за несвоевременное представление оператору сведений, которые предусмотрены правилами оказания услуг связи. В сентябре 2017 года данный проект приняли в первом чтении.
Как сообщается в пояснительной записке, в Правовом управлении Госдумы указали, что административную ответственность можно устанавливать только по имеющим федеральное значение вопросам, в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами.
Таким образом, чтобы ввести административную ответственности за распространение серых SIM-карт требуется установить в законе «О связи» запрет на осуществление такой деятельности, отмечается в пояснении.
«Предлагается дополнить статью 44 Федерального закона положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей (SIM-карт), в том числе с использованием сети «Интернет», либо передача идентификационных модулей (SIM-карт) фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством», — говорится в документе.
Отмечается, что принятие данного законопроекта создаст правовую основу для внесения изменений в КоАП.
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Политика , Людмила Бокова , Госдума , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству , Парламентская газета
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