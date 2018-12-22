Депутат назвал вбросом новый доклад разведки США

«Санкционная спираль, которая активно раскручивается с 2014 года, нуждается в постоянной подпитке дополнительной информацией, дополнительными претензиями. Если такой информации нет, то её нужно сконструировать», — цитирует депутата РИА Новости.

По его словам, подобные вбросы происходят с определённой периодичностью, чтобы «поддерживать очаг конфронтации постоянно в горящем режиме».