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Депутат назвал вбросом новый доклад разведки США 

News.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press
Новый доклад американской разведки о том, что Россия, Китай и Иран вмешивались в промежуточные выборы США в 2018 году — очередной вброс для раскручивания «санкционной спирали», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Санкционная спираль, которая активно раскручивается с 2014 года, нуждается в постоянной подпитке дополнительной информацией, дополнительными претензиями. Если такой информации нет, то её нужно сконструировать», — цитирует депутата РИА Новости.
По его словам, подобные вбросы происходят с определённой периодичностью, чтобы «поддерживать очаг конфронтации постоянно в горящем режиме».
Как писал News.ru ранее, доклад национальной разведки Штатов будет представлен Министерству внутренней безопасности и генпрокурору. При одобрении сделанных в документе выводов американская сторона введёт новые санкции в отношении «виновных стран».
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Политика , Дмитрий Новиков , Департамент внутренней безопасности США , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости , Иран , Китай , США
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