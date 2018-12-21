Поклонская с иронией отнеслась к идее депутата Рады объявить войну России

Ранее сообщалось, что Куприй внес в парламент "Проект постановления об обращении Верховной рады Украины к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращения транспортного сообщения с Российской Федерацией".

"Верховная рада и ее отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году. Кроме того, сейчас время новогодних корпоративов — депутат Куприй, скорее всего, от душу "зажег" на одном из них. Товарищи не позаботились о нем с утра, и вот, пожалуйста: такие предложения родились" — сказала Поклонская РИА Новости.

По ее мнению, депутатам Рады пора "на каникулы, прийти в себя и хорошенько отдохнуть".