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Желание объявить России войну посчитали самоубийством 

Рамблер 1 час назад
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал призывы украинского депутата к войне с Россией «самоубийственными» и «безответственными».
«Со стороны Украины было бы самоубийственно объявлять войну России. Этот депутат — провокатор. Подобные призывы безответственны по отношению к собственному народу», — сказал Морозов.
По его словам, у президента Украины Петра Порошенко не хватит смелости на столь радикальные меры, к тому же война с Россией не входит в его задачи.
Порошенко попросили объявить войну России
«Задача украинского президента в соответствии с теми инструкциями, которые он получает из Вашингтона, — максимально дестабилизировать политическую ситуацию в регионе», — считает депутат.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Виталий Куприй внес в парламент проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России, разорвать с ней дипломатические отношения и транспортное сообщение.
Комментарии123
Политика , Видео , Петр Порошенко , Антон Морозов , Комитет госдумы по международным делам , Верховная Рада
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