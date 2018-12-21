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Шведского дипломата выслали из России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции. Об этом сообщила газета Expressen.
Решение о высылке стало ответным шагом на отказ двум российским дипломатам в выдаче шведской визе. По информации издания, шведские службы отказали им якобы из-за связей с российскими спецслужбами.
До того, как занять должность в посольстве, Книйвиля работал в газете Sydsvenska, был московским корреспондентом финской газеты Kansan Uutiset и специализировался на теме России: он написал четыре книги о современной российской политике, одну из которых посвятил президенту Владимиру Путину, а другую — присоединению Крыма.
В марте 2018 года Швеция выслала ряд российских дипломатов из солидарности с другими западноевропейским странами. Мера была принята после обвинений России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Политика , Сергей Скрипаль , Владимир Путин , ГРУ , Швеция
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