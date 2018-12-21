Шведского дипломата выслали из России

Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции . Об этом сообщила газета Expressen.

Решение о высылке стало ответным шагом на отказ двум российским дипломатам в выдаче шведской визе. По информации издания, шведские службы отказали им якобы из-за связей с российскими спецслужбами.

До того, как занять должность в посольстве, Книйвиля работал в газете Sydsvenska, был московским корреспондентом финской газеты Kansan Uutiset и специализировался на теме России: он написал четыре книги о современной российской политике, одну из которых посвятил президенту Владимиру Путину , а другую — присоединению Крыма.