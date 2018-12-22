Президент России Владимир Путин поздравил в субботу работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником — Днем энергетика. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"В отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — настоящие профессионалы и знатоки своего дела", — приводит пресс-служба слова главы государства в своем сообщении.
"Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых — строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг", — указал также президент.
День энергетика отмечается в России ежегодно с 1966 года. Первоначально он праздновался в третье воскресенье декабря, однако постановлением правительства России в 2015 году был перенесен на 22 декабря. День энергетика отмечают все работники энергетической промышленности, занимающиеся выработкой, передачей и сбытом электрической и тепловой энергии. В этот день праздник официально отмечается также в Белоруссии и на Украине.