Путин поздравил российских энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил в субботу работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником — Днем энергетика. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В отечественной энергетической отрасли всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — настоящие профессионалы и знатоки своего дела", — приводит пресс-служба слова главы государства в своем сообщении.

"Отрадно, что вы ответственно подходите к своим обязанностям, достойно справляетесь с поставленными задачами, главные из которых — строительство и модернизация мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение передовых, энергоэффективных и экологичных технологий, повышение доступности услуг", — указал также президент.