Решение Роскомнадзора о проверке канала BBC World News в России — это давно назревший ответ на вмешательство британских властей в деятельность российских СМИ. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Давно пора», — об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.
Как напоминает Ura.ru, ранее стало известно, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия материалов российскому законодательству. Это стало ответным действием на заявление британского медиарегулятора Ofcom — он признал Russia Today (RT) виновным в нарушении правил вещания в Великобритании. В частности, в необъективном освещении событий на Украине и в Сирии, а также отравления Скрипалей.
Между тем, главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о том, какие из выявленных Ofcom «нарушений» RT ей больше всего «понравились».
Напомним, ранее из-за нарушения российских законов Роскомнадзор обязал компанию Google выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров. Поисковик не отфильтровал ресурсы для российских пользователей, в результате выдает пользователям, в том числе запрещенный на территории страны контент. По словам Жарова, надзорный орган может подать еще один административный иск против IT-корпорации.
Роскомнадзор будет последовательно добиваться от Google исполнения российского законодательства, конфликт может серьезно затянуться, заявил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.