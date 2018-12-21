В словах Путина увидели «послание» Малахову

«Малахову, Борисову, Шепелеву и далее по списку. Я думаю, что все очевидно!» — отметил Манукян.

14-я большая пресс-конференция Путина состоялась накануне. Один из вопросов, заданных президенту, касался неприемлемого, по мнению задавшего вопрос журналиста, содержания многих ток-шоу. Журналист предположил, что, возможно, телеканалам следует снимать свои шоу на основе триады «природа — родина — народ».

Глава государства ответил, что телевизор смотрит редко, однако считает, что в последнее время российское телевидение становится лучше. Также Путин отметил, что средствам массовой информации и впрямь следовало бы обдумать использование триады «природа — родина — народ».

По мнению Вадима Манукяна, таким образом президент передал «привет» упомянутым ранее телеведущим, шоу которых «позорят» страну.