Путин оказался противником философии царя Хаммурапи

«Президент — прагматик, прагматик в международных делах, а главное — во внутренних. Поэтому, конечно, симметричные ответы возможны в какой-то степени иногда, но иногда они очень дороги в своем исполнении. Иногда более экономичными и не менее действенными являются ответы асимметричные», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Россия всегда быстро принимает решение по таким ответам.

Царь Хаммурапи правил в Вавилоне в 1793—1750 годах до нашей эры. При нем появился Кодекс Хаммурапи, который, помимо прочего, закрепил принцип талиона: наказание за преступление должно соответствовать нанесенному вреду. Законы Хаммурапи — одно из самых ранних письменных отображений этой формулы. Наиболее известная фраза, характеризующая талион, прописана в Библии: «око за око, зуб за зуб».