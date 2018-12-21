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Путин оказался противником философии царя Хаммурапи 

Lenta.ru + ещё 1 13 минут назад
Президенту России Владимиру Путину не близка философия вавилонского царя Хаммурапи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Москва обычно отвечает на недоброжелательные действия со стороны других государств асимметрично, передает в пятницу, 21 декабря, РИА Новости.
«Президент — прагматик, прагматик в международных делах, а главное — во внутренних. Поэтому, конечно, симметричные ответы возможны в какой-то степени иногда, но иногда они очень дороги в своем исполнении. Иногда более экономичными и не менее действенными являются ответы асимметричные», — пояснил представитель Кремля.
Он добавил, что Россия всегда быстро принимает решение по таким ответам.
Царь Хаммурапи правил в Вавилоне в 1793—1750 годах до нашей эры. При нем появился Кодекс Хаммурапи, который, помимо прочего, закрепил принцип талиона: наказание за преступление должно соответствовать нанесенному вреду. Законы Хаммурапи — одно из самых ранних письменных отображений этой формулы. Наиболее известная фраза, характеризующая талион, прописана в Библии: «око за око, зуб за зуб».
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Москва
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