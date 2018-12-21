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США выдвинули России очередной ультиматум 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
США откажутся повышать сбор за визу для россиян, если Россия снизит сбор для американских путешественников. Об этом сообщает руководитель консульского отдела Генерального консульства США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам в видеотрансляции в сети Facebook.
По словам Ивановой-Шрирам, шесть лет назад Россия и Америка подписали соглашение по упрощению порядка выдачи виз на три года. Тогда консульский сбор для многократной визы составлял 160 долларов (около 11 тысяч рублей) для обеих стран.
В 2016 году Россия повысила стоимость для туристических и бизнес виз для американцев и отказалась уравновешивать консульский сбор с США по принципу взаимности, настаивает представитель генконсульства.
20 декабря стало известно, что с 1 января 2019 года россиянам нужно будет платить дополнительный сбор за оформление деловых и туристических виз. Туристы по-прежнему будут платить невозвратный взнос в размере 160 долларов при подаче заявления на визу, однако, если его одобрят, россияне смогут получить многократную визу сроком до трех лет, заплатив еще 143 доллара.
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