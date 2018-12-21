Как Запад отреагировал на пресс-конференцию Путина

Президент России Владимир Путин в рамках своей «марафонской» пресс-конференции не побил рекорд, зафиксированный в 2008 году — тогда общение журналистов с президентом продолжалось 4 часа 40 минут. Однако был взят другой показатель — на мероприятие аккредитовались 1702 человека. В онлайн-режиме иностранная пресса в основном тезисно освещала выступление российского президента, большие аналитические материалы, если и появятся, то не сразу — в последние годы выступления Путина зарубежная пресса анализирует медленнее и меньше. News.ru представляет подборку наиболее ярких публикаций.

В длительной череде вопросов и ответов были некоторые моменты легкомыслия, например, когда журналист спросил Путина, когда и на ком он женится, на что президент пошутил, что это — два разных вопроса. Но большая часть мероприятия была «убийственно серьёзной», отмечает американский портал The Daily Beast: «Пресс-конференция позволяет Путину подвести итоги уходящего года и одновременно определить повестку для предстоящего».

Президент России обвинил своего украинского коллегу Петра Порошенко в провоцировании военно-морского противостояния с Россией, чтобы повысить его электоральные перспективы, а также указал на Киев как ответственного за страдания простых граждан в восточном регионе Украины — в Донбассе, подмечает телеканал CNN . «Как вы думаете, кто наложил экономическую блокаду на Донбасс? Украинское правительство , — цитирует СМИ президента РФ. — Они стреляют в своих граждан, которых они считают гражданами Украины. Каждый день мирные мужчины и женщины умирают».

Владимир Путин предупредил, что угрозу ядерной войны не следует сбрасывать со счетов, и раскритиковал попытки США выйти из международного ядерного договора — ДРСМД, с таким акцентом публикует материал на своём сайте американский телеканал CNBC. «К сожалению, у нас есть тенденция недооценивать текущую ситуацию. Есть опасность, есть риски в нашей повседневной жизни», — цитирует СМИ тезис президента РФ о последствиях краха международной системы контроля над вооружениями. Путин подчеркнул, что Москва сохраняет равновесие и обеспечивает безопасность страны, и если США разместят ракеты средней дальности в Европе, Россия будет вынуждена принять контрмеры, акцентирует внимание на «болезненной» для европейцев теме немецкое издание Die Welt. СМИ также цитирует слова российского президента о том, что применение ядерного оружия с маломощной боевой частью — тезис прописан в новой ядерной концепции США — повышает вероятность большой ядерной войны. Путин также подверг критике озвученные американскими военными тезисы о возможности использования баллистических ракет в неядерном оснащении, которые легко спутать с носителем ядерных боевых частей, что может спровоцировать глобальную катастрофу.

Британский канал Sky News приводит высказывания президента России о Великобритании, а именно о том, что отношения стран «зашли в тупик» и что он надеется на торжество «здравого смысла». Газета The Guardian цитирует слова Путина о том, что Тереза Мэй должна «выполнить волю народа» после исторического голосования. При этом издание считает, что Россия получает выгоду от выхода Великобритании из состав Евросоюза и напоминает о неоднократных контактах спонсора кампании по Brexit Аррона Бэнкса с представителями российского посольства.

The Daily Telegraph обращает внимание, что в течение всей пресс-конференции Путин ни разу не упомянул фамилии подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля , о которых говорил как о гражданских лицах до того, как британская разведка заявила, что «Чепига» и «Боширов» — сотрудники военной разведки. При этом, указывает издание, вопрос о Солсбери всё-таки был, и его задавал журналист канала RT, на сайте которого было опубликовано интервью «солсберецких». Также The Daily Telegraph цитирует ответы Путина на вопросы о связи властей с «поваром» Евгением Пригожиным и «ЧВК Вагнера».

Сирийское издание Enab Baladi, оппозиционно настроенное к режиму Асада, предсказуемо делает акцент на ответах Путина про конституционный комитет , который должен заняться реформированием Основного закона САР. В частности, на словах Путина о том, что ООН заняла «выжидательную позицию» по вопросу завершения формирования комитета.