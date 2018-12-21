Кремль поставил точку в вопросе ЧВК

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Песков поставил точку в вопросе частных военных компаний 

Lenta.ru + ещё 12 30 минут назад
Фото: ТАСС
Законодательством частные военные компании (ЧВК) на территории России не предусмотрены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 21 декабря.
«Все говорят о некоей ЧВК некоего "Вагнера", но дело в том, что у нас нет в законодательстве такого положения [о частных военных компаниях]», — сказал Песков.
Таким образом представитель Кремля пояснил, почему глава государства Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря, отвечая на вопрос о деятельности ЧВК, сделал отсылку к частной охранной деятельности.
Путин заявил, что правовую оценку деятельности «Вагнера» должны дать в Генпрокуратуре. По словам главы государства, если компания ничего не нарушает, то может «продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты».
После выступления Путина официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной проинформировал об отсутствии данных о противоправных действиях со стороны упомянутой компании.
Владельцем «Вагнера» считают бизнесмена Евгения Пригожина, официально это информация не подтверждена.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Куренной , Евгений Пригожин , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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