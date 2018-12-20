Путин ответил на вопрос о женитьбе

Журналист спросил Путина о женитьбе

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что обязательно когда-нибудь женится «как порядочный человек».

Так глава государства ответил на вопрос журналиста Life. Он спросил у президента, когда тот женится и на ком.

Путин поинтересовался, женат ли сам журналист, и получил утвердительный ответ.

«Хочет, чтоб мне было как и ему», — сказал Путин.

На вопросы о женитьбе президент уже отвечал в ходе «Прямых линий» в 2014 и 2016 годах. В первый раз у него спросили, когда страна увидит новую первую леди.

«Мне сначала свою жену бывшую Людмилу Александровну надо замуж выдать, а потом я и о себе подумаю», — ответил президент.

В 2016 году Путин заявил, что, возможно, однажды сможет удовлетворить любопытство людей по поводу первой леди.