Путин ответил на вопрос о женитьбе

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Журналист спросил Путина о женитьбе 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что обязательно когда-нибудь женится «как порядочный человек».
Так глава государства ответил на вопрос журналиста Life. Он спросил у президента, когда тот женится и на ком.
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Путин поинтересовался, женат ли сам журналист, и получил утвердительный ответ.
«Хочет, чтоб мне было как и ему», — сказал Путин.
На вопросы о женитьбе президент уже отвечал в ходе «Прямых линий» в 2014 и 2016 годах. В первый раз у него спросили, когда страна увидит новую первую леди.
«Мне сначала свою жену бывшую Людмилу Александровну надо замуж выдать, а потом я и о себе подумаю», — ответил президент.
В 2016 году Путин заявил, что, возможно, однажды сможет удовлетворить любопытство людей по поводу первой леди.
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