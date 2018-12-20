Путин заявил о невозможности возрождения социализма

Путин ответил ностальгирующим по СССР

В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин обратил внимание на журналиста с плакатом «КГБ и дети». Он рассказал главе государства, что россияне ностальгируют по СССР.

«Все мы дети КГБ, просто жизнь нас воспитала по-разному», — начал журналист, а затем спросил, возможна ли реставрация социализма в России

«Думаю, что это невозможно», — ответил Путин.

Он подчеркнул, что российские власти будут заниматься справедливым распределением ресурсов и борьбой с бедностью.

Президент заявил, что политика России направлена на снижение числа бедных, обеспечение всех людей услугами здравоохранения и образования.

По данным «Левада-центра», число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, в 2018 году достигло максимума за последние десять лет. 66 процентов участников опроса «Левада-центра» заявили о ностальгии по Советскому Союзу.

В 2017-м году по Советскому Союзу ностальгировали 58 процентов россиян, а до этого в течение десятилетия показатель не превышал 61 процент.