Путин заявил о невозможности возрождения социализма

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Путин ответил ностальгирующим по СССР 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
В ходе своей ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин обратил внимание на журналиста с плакатом «КГБ и дети». Он рассказал главе государства, что россияне ностальгируют по СССР.
«Все мы дети КГБ, просто жизнь нас воспитала по-разному», — начал журналист, а затем спросил, возможна ли реставрация социализма в России.
«Думаю, что это невозможно», — ответил Путин.
Он подчеркнул, что российские власти будут заниматься справедливым распределением ресурсов и борьбой с бедностью.
Президент заявил, что политика России направлена на снижение числа бедных, обеспечение всех людей услугами здравоохранения и образования.
По данным «Левада-центра», число россиян, которые сожалеют о распаде СССР, в 2018 году достигло максимума за последние десять лет. 66 процентов участников опроса «Левада-центра» заявили о ностальгии по Советскому Союзу.
В 2017-м году по Советскому Союзу ностальгировали 58 процентов россиян, а до этого в течение десятилетия показатель не превышал 61 процент.
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