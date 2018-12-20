Путин прокомментировал дело Бутиной

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции прокомментировал дело россиянки Марии Бутиной, задержанной в США . Девушка призналась, что работала иностранным агентом под руководством российского госчиновника.

«Я не понимаю, в чем она может признаться. Потому что она никаких заданий государственных органов России не выполняла, чтобы она сама там не говорила под угрозой отсидки 12-15 лет», — заявил президент.

По словам российского лидера, законных оснований для задержания россиянки не было. При этом президент отметил, что судьба всех граждан России, задержанных за границей, ему не безразлична.

Мария Бутина пошла на сделку со следствием 13 декабря. Девушка признала себя виновной в сговоре с целью нанесения вреда Соединённым Штатам. Позже стало известно, что россиянка готова дать показания по ещё одному уголовному делу, в связи с чем федеральная прокуратура подала ходатайство в суд о её тайном перемещении. По словам отца Бутиной, после того как его дочь дала первые показания, он уже неделю не может с ней связаться.