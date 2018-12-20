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Путин ответил на вопрос о желании править миром 

Рамблер + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос о том, хочет ли править миром. Его в ходе пресс-конференции главе государства задал сотрудник американского издания The Wall Street Journal.
Журналист спросил у Путина, верно ли бытующее на Западе мнение о том, что он хочет править всем миром.
«Ну конечно», — пошутил Путин.
После этого российский лидер заговорил всерьез, отметив, что в мире действительно есть «штаб», который преследует подобную цель, однако располагается он не в Москве.
По словам Путина, Россия не хочет никем править, а хочет лишь двигаться вперед, чтобы стать равной среди равных.
«Российская угроза — это штамп, который навязывают западному обществу для решения блоковых задач», — объяснил он журналисту.
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