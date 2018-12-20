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Путин посоветовал Западу «не пищать» 

Рамблер + ещё 26 1 час назад
Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал возможность ядерной войны. «Первый канал» попросил главу государства «успокоить» россиян.
Президент заявил, что опасность подобного сценария в мире недооценивают. Он подчеркнул, что это может привести к гибели цивилизации и даже планеты.
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Путин напомнил о выходе США из договора по ПРО. Из-за этого шага России пришлось модернизировать вооружения. В итоге Россия получила преимущество. Теперь США хотят отказаться от договора о РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), отметил Путин.
«Пусть потом не пищат, что мы добиваемся своих преимуществ», — заявил президент.
Путин заявил, что представить дальнейшее развитие событий трудно.
«Если эти ракеты [средней и меньшей дальности] появятся в Европе, что нам делать?» — сказал он.
Россия будет вынуждена ответить, чтобы обеспечить свою безопасность, подчеркнул он.
По словам главы государства, на Западе обсуждают идею использования ядерного оружия с малым зарядом. Однако применение таких вооружений может привести к глобальной катастрофе.
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