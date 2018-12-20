Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин связал санкции с ростом могущества России 

RT на русском + ещё 19 1 час назад
Российский лидер Владимир Путин, комментируя в ходе большой пресс-конференции санкции в отношении России, отметил, что их введение связано с ростом могущества и конкурентоспособности страны.
«С чем это связано? Я уже говорил об этом и, надеюсь, что подавляющее большинство этой сегодняшней аудитории тоже понимает, связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появляется мощный сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Совсем ещё недавно думали, что страны такой больше нет, а оказывается есть и надо с ней считаться», — отметил президент.
По его словам, российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям.
«Негативное влияние есть, но, посмотрите, есть плюсы от этих санкционных дел. В чём они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98%, в автомобилестроении — 85% и по некоторым другим ключевым направлениям тоже где-то в районе 80%», — добавил Путин.
RT ведёт текстовую трансляцию.
RT на русском: последние новости
Путин: тенденция недооценки угрозы ядерной войны нарастает Путин оценил ситуацию в Донбассе Путин исключил возможность «реставрации социализма» в России
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос о женитьбе61
Путин посоветовал Западу «не пищать»392
Британия предъявила обвинение RT5
Путина спросили, доволен ли он Медведевым141
Путин оценил ситуацию в Донбассе3
Видео
04:22
Путин подвел итоги года
Политика
LIVE: большая пресс-конференция Путина
Политика
02:52
Путин раскрыл цель провокации в Керченском проливе
Политика
05:22
Путин посоветовал Западу «не пищать»
Политика Армия
00:43
Путин ответил на вопрос о женитьбе
Политика
04:36
Путин оценил ситуацию в Донбассе
Политика В мире
02:38
Путин заявил о невозможности возрождения социализма
Политика
06:44
Путин назвал Тимати прекрасным артистом
Политика
06:24
Путин связал санкции с ростом могущества России
Политика
01:49
Скандал в полиции: двое насиловали, третий смотрел
Статьи Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение