Путин связал санкции с ростом могущества России

Российский лидер Владимир Путин , комментируя в ходе большой пресс-конференции санкции в отношении России , отметил, что их введение связано с ростом могущества и конкурентоспособности страны.

«С чем это связано? Я уже говорил об этом и, надеюсь, что подавляющее большинство этой сегодняшней аудитории тоже понимает, связано с ростом могущества России, с повышением конкурентоспособности. Появляется мощный сильный игрок, с которым нужно считаться, а не хочется. Совсем ещё недавно думали, что страны такой больше нет, а оказывается есть и надо с ней считаться», — отметил президент.

По его словам, российская экономика адаптировалась к внешним ограничениям.

«Негативное влияние есть, но, посмотрите, есть плюсы от этих санкционных дел. В чём они заключаются? Это заставило нас включить мозги по очень многим направлениям. Кстати, западные эксперты это тоже признают. У нас доля отечественного транспортного машиностроения в 2017 году составила 98%, в автомобилестроении — 85% и по некоторым другим ключевым направлениям тоже где-то в районе 80%», — добавил Путин.

RT ведёт текстовую трансляцию.