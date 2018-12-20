LIVE: большая пресс-конференция Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов — 1702. Песков связал это с непростой обстановкой в мире, обилием конфликтных ситуаций и ролью России и ее президента в их урегулировании.

На прошлогодней конференции Путина часто спрашивали о президентских выборах. На этот раз самыми актуальными стали вопросы об украинском кризисе, российско-американских отношениях и российской пенсионной системе.