LIVE: большая пресс-конференция Путина 

В четверг, 20 декабря, президент России Владимир Путин начал свою ежегодную пресс-конференцию, четырнадцатую по счету. Мероприятие, как и в прошлые годы, проходит в московском Центре международной торговли.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов — 1702. Песков связал это с непростой обстановкой в мире, обилием конфликтных ситуаций и ролью России и ее президента в их урегулировании.
На прошлогодней конференции Путина часто спрашивали о президентских выборах. На этот раз самыми актуальными стали вопросы об украинском кризисе, российско-американских отношениях и российской пенсионной системе.