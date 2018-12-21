Москва надеется, что Израиль и Турция в будущем признают законность воссоединения РФ и Крыма, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Есть определенные вопросы, где наши позиции расходятся. В контексте Крыма ни Анкара, ни Тель-Авив по-прежнему не готовы согласиться с нашими доводами об абсолютном соответствии международному праву процесса воссоединения Крыма с Россией и неприменимости здесь каких-либо иных терминов", — сказал Песков в эфире Первого канала.
По его словам, Москва надеется, что рано или поздно это произойдет.
"Мы надеемся, что со временем нам удастся убедить партнеров и в Турции, и Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, который был сделан крымчанами несколько лет назад", — добавил Песков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".